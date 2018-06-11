На завершение ремонта здания инфекционного отделения Бийской центральной городской больницы Министерством здравоохранения Алтайского края сформирована заявка на выделение 41 миллиона рублей, таким образом дело сдвинулось с мертвой точки, пишет "Бийский рабочий".
В министерстве сообщили, что ремонтные работы "с целью создания условий для комфортного размещения пациентов начнутся сразу после проведения процедуры торгов". Кроме того, в 2018 году за счет целевых субсидий планируется проведение работ по благоустройству территории самой больницы.
Накануне заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская записала видеообращение к общественности и к властям, в котором рассказала о сложившейся ситуации.
В 2017 году, как ранее сообщал "Бийский рабочий", инфекционное отделение, которое не видело ремонта 30 лет, на время долгожданного ремонта переехало в село Первомайское Бийского района, что вызвало неудобства как у пациентов, так и у персонала. Однако ради благого дела все решили немного потерпеть.
Дату окончания ремонтных работ определили 25 декабря 2017 года, но к намеченному сроку сделали только 2 и 3 этажи. Без отремонтированного 1 этажа отделение не смогло начать работу по "месту прописки" и продолжило существовать в селе на приспособленных под это дело площадях.
Там же разместился и пост интенсивной терапии, который обслуживает, в том числе, и детей.
Кроме того, пациенты размещены в разных зданиях. Так что последний год персоналу инфекционного отделения приходилось не только ездить на работу в село, но и бегать между зданиями.
"Еще в начале февраля краевые власти провели экскурсию для средств массовой информации, хвалились качественным ремонтом, тогда же было заявлено, что деньги на ремонт первого этажа, в размере 16,5 млн рублей, уже выделены", — пишет издание.
Однако и после экскурсии ремонт с места не сдвинулся. Многочисленные обращения в различные ведомства и администрации, как отмечается, ни к чему не привели.
В итоге, все это и привело к решению Фоминской записать видеообращение. Примечательно, что после обращения на решение о дальнейшей судьбе инфекционного отделения понадобилось всего несколько дней.
Комментарии
Так гласность помогла перестройке.