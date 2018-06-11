В Барнауле в понедельник, 11 июня, на улице Георгия Исакова в районе парка "Арлекино" произошло ДТП с участием двух автомобилей, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Волге" досталось, но все живы-здоровы", — сообщил очевидец произошедшего.
"Оба хороши. Один габаритов не чует и перестраивается без поворотника, не глядя. Второй, видя такой расклад, все равно лезет справа. Касания не было, "волгарь" заметался. Хорошо, что запись с регистратора есть, а то у нас любит ГИБДД говорить "нет касания, нет ДТП", — прокомментировала видео одна из участниц сообщества.
Комментарии