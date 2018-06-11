Иван Ургант опроверг получение гражданства Израиля

Российский телеведущий Иван Ургант в своем Instagram опроверг ранее появившиеся в СМИ данные о том, что он получил израильское гражданство.
"Я действительно уехал в Израиль... на два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином РФ, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", — написал Ургант.
Также он поздравил подписчиков с наступающим Днем России.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Новый паспорт он якобы получил 10 июня в аэропорту Бен-Гурион.
Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))
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