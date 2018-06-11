Жители Екатеринбурга в воскресенье, 10 июня, стали свидетелями попытки эвакуации автомобиля, в салоне которого находился ребенок, сообщает URA.RU со ссылкой на публикацию в социальных сетях.
"Эвакуация машины с ребенком! Увезти не дала, я свидетель", — написала очевидица, опубликовавшая фотографии с места инцидента.
По словам автора записи, инспектор ГИБДД, руководивший погрузкой внедорожника на эвакуатор, не мог не видеть, что в машине есть ребенок.
"Ребенок прыгал по салону и махал руками, а гаишник не видел. Потом сказал, что это я его отвлекла от работы, хотя я подошла уже когда машину погрузили на эвакуатор", — написала в соцсетях очевидица.
Также она пояснила, что, как выяснилось позже, мальчику 12 лет, поэтому он вполне мог находиться в машине и без взрослых.
Владелец машины — отец находившегося в салоне ребенка — прибежал, когда машину уже сгружали с эвакуатора. Ребенок был очень напуган и находился в состоянии стресса. "Вышел из машины в слезах", — подчеркнула свидетель произошедшего.
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