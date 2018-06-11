Президент США Дональд Трамп в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Евросоюз, в качестве торговых партнеров, "хуже Китая", сообщает RT.
Стороны обсуждали ситуацию со взаимным торговым балансом, который категорически не устраивает американцев. При этом Макрон в поисках компромисса заметил собеседнику, что у европейцев и США есть необходимость в координации действий в отношении КНР.
"Давайте сотрудничать, у нас есть общая проблема — Китай", — заявил Макрон.
Однако Трамп ответил Макрону, что Европейский союз "хуже, чем Китай".
Разногласия между США и Евросоюзом превратились в скандал на саммите стран G7 в Квебеке. Премьер-министр Канады выразил недовольство введением ввозных пошлин на сталь и алюминий. В США это заявление восприняли как "удар в спину", в связи с чем Трамп досрочно покинул саммит, перед этим отозвав свою подпись под антироссийским итоговым коммюнике.
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