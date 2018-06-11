Серьезное ДТП произошло в воскресенье днем, 11 июня, недалеко от Бийска, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на сообщество "Аварком Бийск "Все ДТП Бийска".
Как отмечается, на Чуйском тракте в Бийском районе у поворота в поселок Заря (трасса Р-256, 342 километр) столкнулись два легковых автомобиля.
Удар при столкновении был таким, что пассажир одного из автомобилей головой разбил лобовое стекло. И это при том, что сработала подушка безопасности.
Насколько серьезные травмы получил пассажир, а также другие участники ДТП, не сообщается.
Комментарии