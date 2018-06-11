Снежный барс будет встречать гостей на въезде в Республику Алтай

На въезде в Республику Алтай на Чуйском тракте будет установлена скульптура снежного барса. Сделано это будет в рамках реализации соглашения о сохранении и восстановлении популяции ирбиса, которое регион заключил с Татарстаном.
Предполагается, что скульптура станет ярким туристическим объектом, который привлечет многих приезжающих в республику.
Пресс-служба республиканского правительства отмечает, что место под скульптуру выбрано таким образом, что ее видно будет буквально со всех сторон.
Напомним, что снежный барс, который водится на Алтае — это одна из самых редких диких кошек планеты. Ирбис изображен на гербе Татарстана, а в Республике Алтай, по оценкам экспертов, обитает самая большая в стране популяция — около 35 особей из 60, проживающих в России.
Отмечается, что Татарстан и Алтай в рамках соглашения намерены добиться увеличения численности и генетического разнообразия диких кошек, заняться восстановлением жизнеспособных групп и созданием благоприятных условий для долгосрочного сохранения популяции.
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