Минобороны России заявило о том, что представители "Сирийской свободной армии" при помощи спецназа США готовят в Сирии новую провокацию с химоружием, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя российского военного ведомства, генерал-майора Игоря Конашенкова.
Отмечается, что для имитации очередной "химической атаки" режима президента Сирии "против мирного населения" боевиками "Сирийской свободной армии" в населенный пункт Хакль аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором.
Снятый в ходе операции постановочный видеоролик, как отметил Конашенков, будет опубликован в западных СМИ.
После этого эти кадры "должны послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам в Сирии".
Также, как заявил Конашенков, постановочное видео станет "оправданием наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата".
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