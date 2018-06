Роберт де Ниро со сцены послал Дональда Трампа

Актер Роберт де Ниро нецензурно выругался, говоря о президенте США Дональде Трампе, сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.

Роберт де Ниро поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину.

​"Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он", — сходу начал свое выступление де Ниро.

В ответ на это зал взорвался продолжительными аплодисментами.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world 😂😂😂



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM