Роберт де Ниро со сцены послал Дональда Трампа

Актер Роберт де Ниро нецензурно выругался, говоря о президенте США Дональде Трампе, сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.
Роберт де Ниро поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку музыканту Брюсу Спрингстину.
"Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ***. Хватит говорить: "Долой Трампа", надо: "Не пошел бы он", — сходу начал свое выступление де Ниро.
В ответ на это зал взорвался продолжительными аплодисментами.
Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world 😂😂😂— Robbie Fox (@RobbieBarstool) 11 июня 2018 г.
(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM
Комментарии
а ведь хороший актер был когда-то
Не уважает де Ниро самые демократические выборы в мире.
11.06.2018 16:14
- гость -
Это не результат выборов, это результат кризиса власти.