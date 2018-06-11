Майор полиции погиб во время полета на параплане в Хакасии

37-летний майор полиции Роман погиб во время полета на параплане в Хакасии, упав на землю через несколько секунд после взлета, сообщает "ИА Хакасия".
Инцидент произошел в воскресенье вечером, 10 июня, на Калининском карьере неподалеку от Абакана. Очевидец запечатлел на видео момент гибели мужчины.
На записи видно, как мужчина стартовал с берега на параплане, привязанном к плавающему средству. По предварительной информации, в роли "буксира" выступал водный мотоцикл.
По неизвестной причине через несколько секунд после взлета мужчина упал на берег. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По данным издания, погибший был полицейским в звании майора и проходил службу в отделе по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Абакану. В момент своей гибели он находился в отпуске.
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