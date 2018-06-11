Украинский пранкер Евгений Вольнов пытался разыграть администраторов нескольких кафе в Екатеринбурге, сообщает URA.RU. Напомним, ранее он сообщал ложные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово.
"Им могут воспользоваться террористы: смогут зарядить телефоны и зайти в Telegram, через который можно координироваться для организации террористических актов", — отвечал Вольнов, говоря об электричестве.
Вольнов звонил в кафе и предупреждал, что на время проведения Чемпионата мира по футболу в заведениях отключат электричество в целях обеспечения безопасности. Пранкер, представляясь сотрудником городской администрации, спрашивал сотрудников кафе, пришло ли им уведомление от руководства и как они относятся к подобным мерам.
Администраторы, в свою очередь, интересовались, кто возместит убытки и как электричество может повлиять на безопасность.
При этом украинский пранкер зачастую переходил на грубую форму общения.
По его словам, якобы готовящееся отключение электричества будет продолжительным — до 30 дней.
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