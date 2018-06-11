Захарова прокомментировала фото с окружившими Трампа лидерами G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала снимок, сделанный пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите G7 в канадском Квебеке.
"Впервые видя подобную фотографию, я думаю: "Фотошоп, конечно. Не может такого быть", — написала Захарова.
"А потом оказывается, что может, да еще и не так. Неважно, что было за закрытыми дверями. Вернее, неважно, что двери были закрыты. Один кадр — и занавес поднят", — добавила Захарова.
Фотографию, на которой президента США Дональда Трампа окружили лидеры G7, уже несколько дней обсуждают в соцсетях. Многие уверены, что данный снимок говорит о наличии между странами серьезных разногласий, которые были вызваны действиями Трампа.
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