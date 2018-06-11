В банке "Точка" пытаются сгладить скандал вокруг истории с приемом на работу людей, исходя из их мнения о принадлежности Крыма, пишет URA.RU.
Скандал разразился после поста в соцсетях, в котором директор по маркетинг Яна Ганник рассказала о своем подходе к собеседованию с претендентами на работу в банке.
По ее мнению, вопрос о Крыме является "идеальным способом проверить способность человека иметь и не бояться высказывать свое мнение".
"Если начинается что-то в духе "ой нет, я на политические темы не отвечаю" или "ну, тут с какой стороны посмотреть" — это сразу нет. Если "конечно, наш, поделом укропам" и другие ура-патриотические или, наоборот, левонаправленные ответы с перегибами, свидетельствующие о промытых мозгах, тоже на выход", — говорилось в опубликованной в Facebook и затем удаленной публикации, сообщает издание.
По мнению разгневанных россиян, увидевших пост, такая практика не только нарушает трудовое законодательство, запрещающее дискриминацию по религиозным или политическим критериям, но и напрямую подпадает под действие Уголовного кодекса.
"Статья УК про территориальное отделение от России ее субъектов", "топ-менеджмент и владельцы #БанкТочка коллективно голосуют за территориальное разделение России? И даже более того — считают это своей идеологией и корпоративной политикой?" — пишут возмущенные комментаторы.
Ганник являлась вице-президентом банка "Открытие", в 2017 году пережившего санацию и получившего от Центробанка порядка 65 млрд рублей. По мнению возмущенных россиян, это делает позицию менеджмента "Точки", работающей на базе "Открытия" — фактически за счет бюджетных вливаний — вдвойне антигосударственной.
Отмечается, что глава банка Борис Дьяконов поддержал директора по маркетингу Яну Ганник, сделавшую вопрос: "Чей Крым?" главным в ходе собеседования.
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