Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах региона ожидаются дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +13...+18, днем поднимется до +31. Днем в отдельных районах также ожидаются дожди и грозы, возможен град, ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле ночью обещают +15...+17, днем обещают до +28. Ночью временами дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Днем в краевой столице в первой половине дня дождь, гроза, возможен град, ветер южный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.
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