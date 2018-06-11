Президент России Владимир Путин в интервью для фильма "Дело Собчака" рассказал, что написал рапорт об отставке во время событий путча 1991 года, сообщает РИА Новости. Картину показали на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба. Собчак собирался участвовать в выборах президента в 1996 году, но впоследствии отказался от этой идеи. По воспоминаниям Ксении Собчак, московская команда Ельцина начала кампанию по травле ее отца. Против Собчака возбудили дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.
Путин рассказал, что ему пришлось оказаться перед выбором между курсами действующего президента страны Бориса Ельцина и представителей силовых структур. В те годы нынешний президент занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, а также был кадровым сотрудником КГБ.
"С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком, он был на стороне действующей власти, Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно. Я сказал, что я для себя уже выбор сделал", — подчеркнул Путин в интервью.
Он добавил, что сказал тогда Собчаку, что не может "метаться туда-сюда": "Я должен чувствовать себя уверенно, поэтому в данной ситуации самое правильное для меня — написать рапорт и уйти в отставку. На что он мне сказал: хорошо, так и сделайте".
Путин заявил, что удивился, когда Собчак позвонил председателю КГБ Владимиру Крючкову, поскольку думал, что Крючков "пошлет куда подальше". В итоге рапорт об отставке Крючков подписал в течение нескольких дней.
Документальный фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской рассказывает о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга, об отношениях Собчака с Ельциным, о назначении Путина помощником мэра, о поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм вошли записи бесед с Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии, работавшим с Собчаком, Виктором Золотовым и руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.
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