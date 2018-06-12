Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 343 квадратных метра продают в барнаульском поселке Спутник за 13 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
На цокольном этаже расположены спортзал с тренажерами и балетным станком, подсобные помещения, котельная и кладовая.
На первом этаже дома — холл, две гардеробные и детская игровая комната. На второй этаж ведёт лестница из массива дерева. На этом уровне расположены гостиная с балконом и камином, кухня-столовая, санузел.
На третьем и четвертом этажах расположены спальные комнаты с большими гардеробными в каждой комнате и санузлом, рабочий кабинет и комната для гостей.
Коттедж находится на участке площадью 19 соток. Имеется детская площадка, беседка с зоной барбекю, русская баня, сауна с большим закрытым бассейном, зоной отдыха и комнатой для гостей, а также гаражный комплекс с автоматическими воротами.
Кроме того, на территории расположены дополнительно три гаража для легковых автомобилей.
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