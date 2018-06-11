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Российская авиация помогла предотвратить прорыв боевиков в Сирии

, ИА "Амител"
Отмечается, что боевики прорывались из района Эт-Танф в направлении Пальмиры.

Фото: perta.ru

Сирийские войска при поддержке российских ВКС предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

В Центре рассказали, что боевики прорывались из района Эт-Танф в направлении Пальмиры: "Прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены. Остальные боевики рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф".

Также отмечается, что сирийские наблюдатели обнаружили в районе горы Гураб большую группу террористов, передвигавшихся на мотоциклах и пикапах с крупнокалиберным вооружением.

В Центре подчеркнули, что террористы регулярно предпринимают попытки прорыва из района Эт-Танфа.

Примечательно, что в районе Эт-Танф расположена одна из американских военных баз, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Базу развернули в апреле прошлого года под предлогом борьбы с террористами. В "зоне безопасности" рядом с базой находится лагерь беженцев Рукбан. Ранее сообщалось, "зона" стала прибежищем для боевиков со всей Сирии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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