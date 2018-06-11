Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех физических лиц и пяти компаний из России, сообщает RT со ссылкой на пресс-служба министерства.
В санкционный список включены Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун.
В списке также значатся компании Digital Security, DiveTechnoService и Научно-исследовательский институт Квант. Еще две связанные с ними структуры, базируются за рубежом.
По данным министерства, санкции введены на основании закона "О противостоянии противникам Америки посредством санкций".
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