Во время интервью трем региональным инетнет-изданиям врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал слухи о рабочем графике правительства:
- Почему решили, что работать администрации придется в выходные? Я не уверен, что в крае все руководство должно в этом смысле жить в ритме руководителя региона. Есть обязательно какие-то регламентные вещи, и, возможно, по субботам у нас будут какие-нибудь форматы. Такого решения пока нет, но мы его выработаем. Это бывает нужно на какой-нибудь период подготовки какого-нибудь проекта, период авралов, политических кампаний. И это все управляемо. Но, вообще, я уверен и придерживаюсь позиции, что у людей должно быть личное время. Ведь многие руководители решают очень серьезные вопросы, от них зависят судьбы людей, вопросы безопасности, финансовые вопросы. Они должны вести нормальную жизнь, которая обеспечивает возможность им принимать правильные решения и все успевать. На первом этапе мне потребуется, возможно, достаточно интенсивная помощь моих коллег по правительству. Но никакого административного волюнтаризма не будет.
Напомним, на прошлой неделе источник в правительстве сообщил Amic.ru, что временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко обязал правительство региона работать без выходных дней. Трудовой день в ближайшие месяцы должен длиться у чиновников с 8 утра до 19.00 вечера.
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