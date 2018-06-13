Виктор Томенко, врио губернатора Алтайского края, поделился своим видением вопроса формирования команды во время большого интервью.

На вопрос главного редактора Amic.ru, будут ли замены в правительстве и в каких объемах, руководитель края ответил:

- Таких планов у меня нет. Это кто-то выдает желаемое за действительное. Я из Норильска приехал в Красноярск один. Я вписался в систему государственного управления, которая была выстроена. Точно так же я приехал и в Алтайский край. Я знакомлюсь, в определенной степени погрузился, посмотрел, как устроено правительство, как устроена исполнительная власть.

Виктор Томенко сообщил, что уже провел встречу с руководством Алтайского краевого законодательного собрания. Также ему удалось встретиться с руководителями органов власти и главами некоторых муниципалитетов.

- Я должен разобраться в том, как здесь все устроено. Овладеть рычагами управления, продолжить делать то, что здесь работало и давало результаты. Система управления, на мой взгляд, выстроена надежная, работоспособная, весьма эффективная, со своими плюсами и минусами. Мне понятно, что формировалась она в определенных исторических, экономических условиях и обстоятельствах. Я кто такой, чтобы приходить и ее сразу ломать? Ни в коем случае этого не будет. Я не мессия. И не сидит где-то команда, которая придет и все поправит. Нет, это все в жизни устроено не так. Мы начали работать, мы продолжим работать. Мне многие вещи нравятся, некоторые вызывают вопросы. Будем разбираться, можно ли что-то усовершенствовать, изменить, модернизировать, повысить эффективность. Если что-то сделать можно и нужно, то мы это делать будем обязательно. В этом смысле рука у меня не дрогнет. Если в Алтайском крае появится необходимость заполнить какие-то важные позиции управленческие, ну, не захотят люди, которые работали раньше, подстраиваться, срабатываться, может быть, кто-то уже устал и не хочет дальше работать, и нам нужно будет принимать решение, как эти важные государственные должности руководителей закрыть, будем выбирать лучших, кто есть в Алтайском крае, в Российской Федерации.

При этом Томенко подчеркнул, что не обязательно это будут люди из Красноярского края.

- Будем подбирать наиболее сильных, профессиональных людей с соответствующими моральными качествами в команду, если это потребуется, — добавил руководитель региона.