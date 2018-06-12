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Пять человек стали жертвами столкновения частного катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. Об этом пишет "Коммерсант".
По словам представителя регионального главка МЧС РФ, на борту судна находились 16 человек, а также один или два члена экипажа. Пятеро человек были спасены. Подчеркивается, что при этом катамаран был рассчитан лишь на 12 пассажиров. В Росморречфлоте отметили, что судно не имело необходимых документов и опознавательных огней. После столкновения с баржей оно опрокинулось.
В пресс-службе СКР добавили, что по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц, было возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают владельца судна, а также организатора поездки.
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