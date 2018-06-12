Фото: thetimes.co.uk
Северокрейский лидер Ким Чен Ын направил поздравление своему российскому коллеге Владимиру Путину с Днем России. Об этом во вторник, 12 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство ЦТАК.
В послании глава КНДР "выразил теплые поздравления в адрес президента и дружественного народа РФ по случаю национального праздника". В тексте поздравления сказано, что россияне достигли успеха в построении сильной страны под руководством Путина, "справляясь со всеми вызовами и сложностями".
Ким Чен Ын пожелал гражданам РФ "благополучия и процветания", а главе российского государства — "успеха в ответственной работе по построению сильной страны" и выразил надежду на то, что отношения между двумя государствами станут еще крепче согласно "требованиям новой эры и в интересах народов обеих стран".
Напомним, праздник День России отмечается 12 июня.
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