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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте назвала условия начала переговоров о возвращении РФ в состав G8. Об этом пишет РИА Новости.
По словам британского премьера, "Большая восьмерка" превратилась в G7 по "веской причине".
Мэй подчеркнула, что разговоры о возможности возвращения РФ за стол переговоров "Большой восьмерки" не будут вестись, пока РФ не изменит отношения к вопросу Крыма.
На минувшей неделе в ходе саммита "Группы семи" в Канаде президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россию нужно вернуть в состав организации. Его высказывание большинство участников встретили жесткой критикой. Лишь итальянский премьер Джузеппе Конте отметил, что надеется на восстановление формата G8 с РФ в числе участников.
Напомним, формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без РФ в Брюсселе.
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