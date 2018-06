Фото: twitter.com

Американский лидер Дональд Трамп и его северокорейский коллега Ким Чен Ын закончили встречу один на один и приняли участие в саммите в расширенном составе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на CNN.

Также глава США при выходе из комнаты, где вел переговоры с главой КНДР, сказал журналистам: "Очень, очень хорошо". С балкона отеля Capella Hotel республиканец заявил: "Отличные отношения". Кроме этого, канал сообщил, что перед следующим раундом переговоров главы двух стран прошлись вокруг отеля вместе. Всего их встреча тет-а-тет длилась чуть больше получаса.

В опубликованном ролике видно, что делегации КНДР и Америки сидят по разные стороны стола. Трамп протянул руку через стол и снова пожал руку Ким Чен Ыну. Также видно, что переговоры продолжаются в расширенном составе.

Во время начала саммита глава США произнес: "Работая вместе, мы все решим, решим большую проблему, большую дилемму".

На встрече в расширенном составе от США присутствовали глава аппарата Белого дома Джон Келли, госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Переговоры закончатся совместным ланчем.

Лидеры двух стран встретились на острове Сентоса в Сингапуре. При встрече они оба пожали друг другу руки. Глава США сказал, что для него честь встретиться с североамериканским коллегой и выразил уверенность, что у них сложатся "замечательные отношения". Ким Чен Ын, в свою очередь, сказал, что ему было нелегко попасть на эту встречу и были препятствия, однако их удалось преодолеть.

Trump and Kim speak at working lunch and again shake hands. Next to Trump: Sec. of State Mike Pompeo and Nat Sec Adviser John Bolton pic.twitter.com/iVNmRT9UqI