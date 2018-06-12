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Семен Слепаков написал песню к чемпионату миру по футболу

, ИА "Амител"
Он пофантазировал, что было бы, если бы сборную возглавил Кадыров

Фото: youtube.com

Российский комик Семен Слепаков пофантазировал, каких успехов могла бы добиться российская сборная по футболу, если бы на пост главного тренера был назначен чеченский лидер Рамзан Кадыров. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на YouTube-канал комика.

"Мои тренерские требования довольно просты — поменьше давления, побольше доброты. Чтоб показать, что злых намерений у меня нет, вот я на стол кладу пистолет", — поет комик от лица героя песни.

По сюжету композиции, "Рамзан, Рамзан, Рамзан — несется Жирков как „Сапсан“, Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке как Тарзан", однако сборная проигрывает со счетом 0:2, после чего глава Чечни заявляет, что возвращается в Чечню, сдавшись впервые в жизни. "Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя. А свой пистолет я оставлю здесь, на случай, если совесть у вас все-таки есть", — заключает Слепаков.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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