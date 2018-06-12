Фото: altairegion22.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко поздравил местных жителей. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Глава региона "сердечно поздравил" жителей Алтая с праздником. Он отметил, что за минувшие годы на долю россиян выпало немало испытаний. "Общее стремление видеть Россию сильной, независимой и процветающей помогло выдержать трудности, сделало нас сильнее", — заявил он, добавив, что жители страны "сохранили единство и национальное многообразие, укрепили государственные институты, создали экономический фундамент для дальнейшего развития" и вернули Россию в ряд влиятельных мировых держав.
Губернатор назвал Алтайский край "надежным оплотом России", а отметил, что местные жители прославили регион "ратными и трудовыми подвигами". "И сегодня мы делаем все, чтобы наши потомки могли гордиться своими предшественниками и с гордостью говорили: "Я — житель Алтайского края и гражданин Российской Федерации", — приводит его слова пресс-служба правительства.
В заключении он пожелал местным жителям добра, счастья, здоровья и новых успехов.
Комментарии
Лучше бы Шнурова губернатором назначили