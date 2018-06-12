Фото: facebook.com
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала снимок с саммита G7 в Канаде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ее Facebook-страницу.
По словам Захаровой, фотожурналистика в последнее время "берет новые внешнеполитические высоты". Она добавила, что сначала ей подобные снимки кажутся фотошопом. "Я думаю: "Фотошоп, конечно. Не может такого быть". А потом оказывается, что может, да еще и не так", — цитирует агентство ее сообщение.
Представитель МИД РФ отметила, что о том, что обсуждалось лидерами стран — участниц "Большой семерки" за закрытыми дверями, можно судить по одной этой фотографии.
"Не важно, что двери были закрыты. Один кадр — и занавес поднят", — написала она.
Ранее в интернете появился снимок, на котором немецкий канцлер Ангела Меркель строго смотрит на главу США Дональда Трампа, который сидит за столом, скрестив руки. Рядом с Меркель собрались европейские лидеры, а рядом с Трампом — его советник Джон Болтон. Между ними стоит японский премьер Синдзо Абэ. При этом из всех запечатленных на снимке политиков сидит только Трамп. Снимок быстро завирусился в социальных сетях.
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