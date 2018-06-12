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Издание SpeedMe опубликовало рейтинг удобнейших машин для путешествий. Об этом пишет Life.
Подчеркивается, что в данный список попали несколько авто разного класса и от российских производителей. Lada Largus признали лучшим бюджетным вариантом, отметив его вместительный салон, надежность авто и цену. Lada Vesta SW Cross стала самым удобным универсалом за счет пятиступенчатой автоматической коробки передач, большого багажника, а также климат-контроля и мультимедийной системы с навигацией.
Топ-1 среди седанов стала японская Toyota Camry, а среди минивэнов — Toyota Alphard.
Издание пишет, что Camry стала лидером благодаря шумоизоляции и системы безопасности, помощи водителю, а также климат-контроля, вместительного багажника и двигателя мощностью до 249 лошадиных сил. В Toyots Aiphard были отмечены три полноценных ряда регулируемых сидений, два люка и ионизаторы воздуха.
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