Фото: патриотам.рф
В России создали первый тяжелый ударный беспилотник массой более 7,5 тонн, сообщил информированный собеседник "Интерфакса".
"Беспилотник предназначен для длительных полетов, его масса — более 7,5 тонн",- сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о БПЛА "Альтиус-О". Ранее говорилось, что он весит 5 тонн.
Как сообщалось, беспилотник "Альтиус" разрабатывается ОКБ им. Симонова (Казань) при участии Группы "Кронштадт" по контракту с Минобороны РФ от 2011 года. Первый опытный образец начал летные испытания в июле 2016 года, однако в декабре они были приостановлены. Их планировалось возобновить весной-летом 2017 с учетом доработок.
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