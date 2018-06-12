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Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко посетил фестиваль в честь Дня России на Бирюзовой Катуни.
На фестивале Томенко отметил, что в Алтайском крае развиваются интересные и перспективные проекты, такие, как Бирюзовая Катунь, Белокуриха-2 и другие. При этом, в рамках проектов предстоит еще много работы. Кроме этого, край будет искать новые направления развития туризма. Виктор Томенко подчеркнул необходимость делать это в рамках общего бренда Алтай, в тесном сотрудничестве с соседней республикой.
Добавим, что вместе с ним на мероприятии была его супруга Татьяна. Врио главы региона рассказал, что сейчас она занимается тем, чтобы обустроить им жилье в Барнауле. Вскоре Татьяна перевезет из Красноярска вещи и мебель.
Подчеркивается, что на фестивале в честь Дня России на Бирюзовой Катуни побывали порядка 10 тысяч человек.
Комментарии
У В.П.Томенко есть реальная возможность стать "народным" Губернатором, для этого просто нужно обратить внимание на нужды и проблемы простых людей, изменить экономическую ситуацию в крае в лучшую сторону, искоренить бедность в АК как социальное явление, принять меры для создания новых рабочих мест. Обидно будет, если он не использует эту возможность...