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В Волгограде подняли на берег катамаран, который столкнулся с баржей на Волге. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ГУ МЧС РФ по региону.
Подчеркивается, что поисковая операция завершилась.
Напомним, ранее катамаран столкнулся с баржей в километре от береговой линии. На борту пассажирского судна находились 16 человек. По итогам спасательной операции на месте были найдены тела 11 жертв, спаслись лишь пятеро человек, троих из них доставили в больницу.
В Росморречфлоте отметили, что на катамаране не было сигнальных огней и специальных документов. Также судно было рассчитано лишь на 12 человек. Согласно одной из версий, ЧП произошло из-за нарушения правил управления.
Следователи по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта, которое повлекло по неосторожности гибель двух или более лиц, возбудили уголовное дело. Издание пишет, что судном управлял ранее судимый по пяти статьям экс-глава Калачевского района Волгоградской области.
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