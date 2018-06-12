Фото: алтайская федерация автоспорта
Уроженец Алтайского края Алексей Калашников завоевал "бронзу" на Чемпионате России по дрэг-рейсингу SMP RDRC. Об этом сообщает пресс-служба алтайской федерации автоспорта.
Трехдневный чемпионат проходил в Нижнем Новгороде. Отмечается, что весь пьедестал почета в классе FSB заняли сибирские гонщики.
Алтайский спортсмен выступал на соревнованиях на автомобиле Toyota Mark 2. Его расчетная мощность 1000 л.с. Уже в квалификационных заездах пилот показал свое лучшее время на дистанции 402 метра – 8,7 секунды. Данный результат позволил Калашникову занять шестое место среди лучших результатов "Нижегородского кольца" и расположиться на третьем месте в классе FSB.
Подчеркивается, что алтайский пилот вскоре будет принимать участие на втором этапе Чемпионата Сибири по дрэг-рейсингу SMP RDRC. Он пройдет вместе со вторым этапом Чемпионата Алтайского края 30 июня – 1 июля на аэродроме Панфилово. Здесь же пройдет выставка промодов, которые участвовали в Чемпионате России.
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