Фото: vk.com/krivodanovkanews
Четыре человека скончались после падения машины в реку. Инцидент произошел в селе Криводановка под Новосибирском, пишет портал "НДН.Инфо", ссылаясь на группу "АСТ-54" в соцсетях.
По словам очевидцев, серая Honda Accord с алтайскими номерами (регион 22) заехала на дорожное ограждение, в результате чего машина перевернулась на крышу, а затем упала в воду.
Пользователи в сети отмечают, что за рулем машины находилась молодая девушка.
Издание пишет, что жертвами ДТП стали водитель, ее муж, их полуторагодовалый ребенок и пассажир-мужчина. Предположительно, они утонули.
В данный момент машина уже поднята из воды.
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