Фото: oboi-na-stol.com
Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в среду, 13 июня, туман, дожди, а также температуру от 10 до 30 градусов тепла.
Так, согласно сайту регионального гидрометцентра, ночью в регионе ожидается +10...+15 градусов, будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Днем потеплеет до +25...+30 градусов, однако в западных районах местами пройдут дожди.
В Барнауле на протяжении всех суток преимущественно без осадков. Ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем — от +26 до +28.
В этот день ветер будет дуть юго-восточный, ночью от 3 до 8 метров в секунду, днем в столице региона усилится до 5-10 метров, а по краю ожидается усиление до 9-14 м/с.
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