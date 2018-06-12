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На Украине понимают, что вооруженные силы страны не могут вести боевые действия с Россией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Страна.ua" и старшего офицера штаба операции Объединенных сил (ООС).
Собеседник издания отметил, что при конфликте с Москвой, ни украинское государство, ни армия "не потянут" подобную войну. Он также подчеркнул, что у Киева недостаточно военных на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.
Источник подчеркнул, что у Украины "просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией".
Агентство отмечает, что ранее депутат Рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что нужно предпринять Украине для "победы" над Москвой. Депутат считает, что Киеву необходимо сделать украинцев "более счастливыми", чтобы соседним странам, включая РФ, стало "завидно".
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