Лидер алтайских либерал-демократов Евгения Боровикова на праздничном митинге 12 июня в Барнауле сообщила, что сейчас руководство партии определяет кандидата на выборы губернатора Алтайского края. И претендентов трое.
Это депутат Государственной Думы Елена Строкова, курирующая край, руководитель фракции ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании Владимир Семенов и координатор алтайской ЛДПР Евгения Боровикова.
"Сейчас Высший Совет партии как раз решает, кто же выйдет на предвыборную гонку. Мы надеемся, что в этот раз люди все-таки сделают правильный выбор и проголосуют за оппозиционного кандидата", — сказала Евгения Боровикова.
Отметим, что, по данным портала Amic.ru, на выборы главы региона пойдет именно Боровикова.
Выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года. От партии "Единая Россия" пойдет, хотя окончательно это станет известно только после партийных праймериз, врио губернатора Виктор Томенко. Он был назначен президентом России Владимиром Путиным после отставки Александра Карлина.
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КПРФ и "Справедливая Россия" пока определяются. Коммунистов будет представлять, скорее всего, недавно переизбранная на пост первого секретаря реготделения партии Мария Прусакова.
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Из справедливороссов в выборах, вероятнее всего, будет участвовать депутат АКЗС Владислав Вакаев или депутат АКЗС Александр Молотов.
Комментарии
шапито. как можно не выбрать президентского назначенца? от карлина регион стонал,а все равно выбирали. надо было Сурикрва беречь,он москалей не пускал Аптай разорять.
все эти партии которым пЫня позволяет существовать - походу чисто для количества, для видимости, никакой реальной работы не ведут, чисто , чтоб едорастам быть не одним
Сурикова...бггг. Не зря народ его на Мишу поменял
Мы надеемся, что в этот раз люди все-таки сделают правильный выбор и проголосуют за оппозиционного кандидата", — сказала Евгения Боровикова.
В чём заключается оппозиционность ЛДПР и как люди могут физически проголосовать за кого-либо?
Только если пойдёт Семёнов, я буду голосовать за ЛДПР, думайте ребята, хорошо))))
После того как ваш главный "оппозиционер" переметнулся в ЕР вы ещё говорите о своей оппозиции? Не смешите людей!
Цирк с конями
Только Щукин, но его упрятали
опозиция в россии не больше чем миф