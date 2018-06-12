Фото: vk.com/altaipalace
Известный американский боец ММА Джефф Монсон посетил Алтайский край и Республику Алтай во время рабочей поездки. Об этом сообщается в группе Altai Palace в соцсетях.
Отмечается, что американец посетил регион в связи с грядущим первым турниром по смешанным единоборствам Altai Palace Fight. Он пройдет в развлекательном комплексе 11 августа.
Очевидцы добавляют, что также Монсон побывал на Бирюзовой Катуни в Алтайском крае и в Чемале в Республике Алтай.
Также ранее сообщалось, что 12 июня, в День России, боец получает российский паспорт.
Комментарии