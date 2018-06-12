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Кардиохирург Яков Бранд умер во вторник, 12 июня, в российской столице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на его сына Петра Бранда.
"Да, сегодня утром [скончался]", — цитирует агентство его слова.
Подчеркивается, что прощание с Брандом пройдет 15 июня в историческом корпусе НИИ им. Склифосовского в 11:00.
По словам сына врача, вход в здание будет осуществляться через пятый подъезд со стороны двора института.
Яков Бранд родился 20 мая 1955 года в Одессе. Он начал работать в столице РФ с 1981 года. Долгие годы являлся главой отдела неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Доктор медицинских наук, член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов РФ и других стан. Лауреат Государственной премии РФ за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных, автор множества работ в различных областях хирургии. Вел ряд телевизионных передач о здоровье.
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