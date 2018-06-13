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Трехдневная рабочая неделя в Алтайском крае, которая начинается в среду, 13 июня, стартует с 30-градусной жары.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в западных районах в этот день местами ожидается дождь. Дневные температуры составят +25...+30 градусов.
Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров.
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В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +26...+28 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
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