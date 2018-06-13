Фото: avito.ru
Трехэтажный таунхаус площадью 300 квадратных метров продают в закрытом элитном поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 16,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на участке площадью 5 соток. "Закрытая территория, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, уборка территории, детские площадки, рядом сосновый лес", — отмечает автор объявления.
На каждом из трех этажей имеется санузел. Всего в жилье пять комнат. На третьем этаже также имеется сауна.
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Кроме того, оборудован гараж на два автомобиля.
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