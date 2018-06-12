Фото: vk.com / instagram.com
Учителя по всей России выступили в поддержку омской коллеги, которую уволили за фотосессию в купальнике. Школьные преподаватели начали выкладывать в Сеть свои фото в бикини, чтобы отстоять право учителей на свободное самовыражение в личной жизни.
Акцию в поддержку учительницы из Омска Виктории Поповой запустил паблик "Омбудсмен образования" во "ВКонтакте": там появился альбом, где учителя размещают свои фото в купальниках. На момент публикации материала свои снимки опубликовали уже 69 человек. Кроме этого, акцию с хештегом #учителятожелюди поддержали пользователи в Instagram.
Напомним, 9 июня появилась информация, что омскую учительницу уволили из-за того, что в сети появились ее снимки в купальнике. 26-летний педагог проходила обучение в модельной школе и сделала фото для рекламы магазина одежды plus-size. В школе заявили, что снимки "фривольного содержания" нанесли урон имиджу образовательного учреждения и предложили Поповой написать заявление об увольнении по собственному желанию.
После того, как история вызвала общественный резонанс, в омском Минобразования прошла встреча с участием министра, уволенного педагога и руководства школы. По итогам встречи Поповой предложили вернуться на работу в эту или другую школу.