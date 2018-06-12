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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) назвали самые востребованные профессии в тюрьмах России. Об этом пишет Life со ссылкой на RT.
Во ФСИН отметили, что перечень профессий корректируется, "исходя из потребностей производства исправительного учреждения, а также с учётом востребованности профессий, по которым осуждённые могут работать после освобождения".
Возглавили рейтинг мастера отделочных строительных работ, сварщики, каменщики, бетонщики, трактористы и электромонтёры.
Кроме этого, востребованными в тюрьмах стали швеи, портные, раскройщики, повара, парикмахеры, животноводы, овощеводы, пекари, изготовители художественных изделий из дерева, вальщики леса, операторы котельных и токари.
Всего в списке ФСИН присутствует 168 наименований. Заключенные могут обучиться каждой из представленных профессий, пройдя обучение по конкретному направлению. Среди таковых присутствуют "Искусство и культура", "Информатика и вычислительная техника", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Машиностроение" и прочее.
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