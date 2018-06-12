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Первые данные расследования столкновения катамарана и баржи на реке Волге в Волгоградской области, в результате которого погибли 11 человек, позволили следователям выдвинуть версию, что виновником оказался владелец пассажирского судна, управлявший им в состоянии опьянения. Об этом пишет РБК, ссылаясь на официального представителя СК Светлану Петренко.
Она отметила, что владелец катамарана "полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносящиеся с баржи". Также следствие установило, что на борту судна находилось 16 человек, хотя максимум на катамаране могут находиться 12 пассажиров. Само судно не было зарегистрировано и не стояло на соответствующих учетах с прошлого года.
Петренко добавила, что дело, возбужденное по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта, приведшего к гибели людей, находится на контроле в центральном аппарате СК.
Напомним, столкновение катамарана и баржи произошло вечером в понедельник, 11 июня.
Согласно предварительной информации, компания на борту катамарана отмечала день рождения. Спасти удалось лишь пять человек из 16, трое были доставлены в больницу.
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