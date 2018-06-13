Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Во время интервью трем региональным интернет-изданиям врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что не намерен прерывать краевую программу "85 на 85".
Касаемо программ "85 на 85", "80 на 80" и других программ, начинаний, которые в Алтайском крае были до меня. Если они были выработаны людьми, которые в Алтайском крае живут, приняты, одобрены, если их результатов ждут люди, то без всякого сомнения они будут продолжены. А вносить коррективы… Неужели Александр Богданович не вносил бы коррективы, если бы появились новые возможности?
Виктор Томенко подчеркнул, что важные проекты, которые прошли все стадии подготовки, обсуждение депутатов АКЗС, широкой общественности, заслуживают внимания и продолжения.
Напомним, губернаторская программа "85х85"начала работать в регионе в 2018 году по указу экс-губернатора Александра Карлина. В плане реализации программы приоритет отдан объектам образования. В первую очередь планируется построить крупные школы в микрорайонах массовой жилой застройки в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, а также заменить ветхие школы. Следующими по значимости станут объекты здравоохранения и культуры. Также для включения в программу предложены крупные инфраструктурные объекты.
Комментарии
"В первую очередь планируется построить крупные школы в микрорайонах массовой жилой застройки в Барнауле, Бийске, Новоалтайске",. блин ,а в других местах люди не живут? или пора всех оптимизировать? как новый губер собирается поднимать село при таком подходе? как богданыч на приписках? стыдно...