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Новости

Чеченские власти призвали Слепакова извиниться перед Кадыровым

, ИА "Амител"
Один из министров считает, что автору не нужно было издеваться над сборной перед началом соревнований

Фото: youtube.com

Чеченские власти посчитали "низкопробным" юмор Семена Слепакова в видеоролике, где он поет шуточную песню о том, что главу республики Рамзана Кадырова нужно назначить тренером сборной РФ по футболу для победы на ЧМ-2018. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова.

Он подчеркнул, что Кадыров не раз показывал способность выполнять "сложные и, казалось бы, невыполнимые" задачи. "В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и тем более нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки", — цитирует агентство слова министра.

Умаров заявил, что Слепакову нужно было выражаться "без пошлостей" и не издеваться над национальной командой перед началом чемпионата.

По его мнению, автор должен извиниться как перед сборной, так и перед Кадыровым. 

"Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом", — заключил Умаров.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.06.2018 08:39
- гость -

Да ладно ... И смешно и грустно. Сейчас раздуют

0  0
13.06.2018 08:48
- гость -

Это юмор, хороший юмор. Зря чечены разводят глупости.

0  0
13.06.2018 08:56
месный

отличный ролик с афигительным юмором как раз в тему!

0  0
13.06.2018 09:04
- гость -

месный Даешь Слепакова в главы Чечни!

0  0
13.06.2018 09:27
- гость -

Слепаков сделал комплимент умению Кадырова навести порядок и дисциплину, в чем проблема? Непонимае или разница в менталитете?

0  0
13.06.2018 09:30
- гость -

13.06.2018 08:48
- гость -
Это юмор, хороший юмор. Зря чечены разводят глупости..

Да ради бога ...Сема юмори как угодно, где угодно...хоть маму свою склоняй и слова тебе никто не скажет.... Но Сема...ты человек публичный и твой пук разлетается мгновенно по стране. Не каждому это нравится. Сема.... тебе дают возможность заниматься любимым делом, зарабатывать хорошие деньги и жить как ты хочешь....Самое интересное, что приподнявшись чуть чуть, такие как ты Сема, считаете что вам дано исключительное право чего то там думать, рассуждать, делать выводы и транслировать это на всех....А по сути ты кто Сема? Просто КВНщик, просто шут....

0  0
13.06.2018 09:39
- гость -

Умаров заявил, что Слепакову нужно было выражаться "без пошлостей" и не издеваться над национальной командой перед началом чемпионата.

По его мнению, автор должен извиниться как перед сборной, так и перед Кадыровым.

Нужно. Должен.

У нас уже халифат или пока еще "свободная" страна? Если у "министра" не хватило тямы понять юмор - это его проблемы.

0  0
13.06.2018 09:45
- гость -

"Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право?"

А на для шуток уже обязательно звание придворного шута надо иметь?

0  0
13.06.2018 09:57
- гость -

13.06.2018 09:45
- гость -
"Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право?"

А на для шуток уже обязательно звание придворного шута надо иметь?

При самодержавии - да. А мы к нему мчимся галопом, или уже примчались...

0  0
13.06.2018 09:59
- гость -

Давно пора назначить Умарова главцензором всея Руси - будем жить по их понятиям, и извиняться никому не нужно будет....

0  0
13.06.2018 10:14
Nic

Пускай футболисты извиняются за свою игру.

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