Фото: youtube.com
Чеченские власти посчитали "низкопробным" юмор Семена Слепакова в видеоролике, где он поет шуточную песню о том, что главу республики Рамзана Кадырова нужно назначить тренером сборной РФ по футболу для победы на ЧМ-2018. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова.
Он подчеркнул, что Кадыров не раз показывал способность выполнять "сложные и, казалось бы, невыполнимые" задачи. "В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного и тем более нет ничего, на чем могли бы заострить внимание эстеты и любители поэзии и музыки", — цитирует агентство слова министра.
Умаров заявил, что Слепакову нужно было выражаться "без пошлостей" и не издеваться над национальной командой перед началом чемпионата.
По его мнению, автор должен извиниться как перед сборной, так и перед Кадыровым.
"Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом", — заключил Умаров.
Комментарии
Да ладно ... И смешно и грустно. Сейчас раздуют
Это юмор, хороший юмор. Зря чечены разводят глупости.
отличный ролик с афигительным юмором как раз в тему!
месный Даешь Слепакова в главы Чечни!
Слепаков сделал комплимент умению Кадырова навести порядок и дисциплину, в чем проблема? Непонимае или разница в менталитете?
13.06.2018 08:48
- гость -
Это юмор, хороший юмор. Зря чечены разводят глупости..
Да ради бога ...Сема юмори как угодно, где угодно...хоть маму свою склоняй и слова тебе никто не скажет.... Но Сема...ты человек публичный и твой пук разлетается мгновенно по стране. Не каждому это нравится. Сема.... тебе дают возможность заниматься любимым делом, зарабатывать хорошие деньги и жить как ты хочешь....Самое интересное, что приподнявшись чуть чуть, такие как ты Сема, считаете что вам дано исключительное право чего то там думать, рассуждать, делать выводы и транслировать это на всех....А по сути ты кто Сема? Просто КВНщик, просто шут....
Умаров заявил, что Слепакову нужно было выражаться "без пошлостей" и не издеваться над национальной командой перед началом чемпионата.
По его мнению, автор должен извиниться как перед сборной, так и перед Кадыровым.
Нужно. Должен.
У нас уже халифат или пока еще "свободная" страна? Если у "министра" не хватило тямы понять юмор - это его проблемы.
"Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право?"
А на для шуток уже обязательно звание придворного шута надо иметь?
13.06.2018 09:45
- гость -
"Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право?"
А на для шуток уже обязательно звание придворного шута надо иметь?
При самодержавии - да. А мы к нему мчимся галопом, или уже примчались...
Давно пора назначить Умарова главцензором всея Руси - будем жить по их понятиям, и извиняться никому не нужно будет....
Пускай футболисты извиняются за свою игру.