Фото: miller-stephenson.com
Четырехбалльные заторы ждут жителей столицы Алтайского края утром в среду, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение на пересечении улицы Попова и Павловского тракта, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы. Скорость движения здесь не превышает 5-7 километров в час.
Также заторы наблюдаются на отрезках улиц Малахова, Власихинская, Северо-Западная, Матросова, Советской Армии и Челюскинцев.
На карте присутствуют два значка "дорожные работы". Они ведутся на улице Власихинской рядом с пересечением с шоссе Ленточный Бор, а также на улице Молодежной между переулком Ядринцева и проспектом Красноармейским.
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