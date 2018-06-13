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Более семи миллионов человек поучаствовали в праздничных мероприятиях по случаю Дня России по всей стране. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк.
Она отметила, что празднование сопровождалось народными шествиями, выступлениями творческих коллективов, фестивалями, световой иллюминацией и салютами.
По словам представителя МВД, нарушений правопорядка во время празднования не было.
В обеспечении порядка и безопасности россиян были задействованы полицейские, сотрудники Росгвардии, представители народных дружин, а также работники частных охранных организаций.
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то есть меньше 5% населения страны