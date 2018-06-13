Фото: zimbio.com
В американской столице десятки тысяч людей вышли на улицы в честь первой победы клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в Кубке Стэнли. Масштабный парад проходил на одной из главных улиц города - Конститьюшн Авеню, пишет РИА Новости.
Капитана команды Александра Овечкина публика встретила большим баннером "Овечкина — в президенты!", пишет агентство. Лидер "Вашингтона" вместе с другими игроками и Кубком Стэнли в руках проехал перед болельщиками на двухъярусном автобусе.
Напомним, "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу в финальной серии Кубка Стэнли над "Вегасом" со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ с 15 шайбами в 24 играх. Его отметили как самого ценного игрока Кубка.
Комментарии