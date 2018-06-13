Фото: vk.com/la_altay
Поиски 27-летнего Николая Плескунаса ведут в Барнауле волонтеры — местонахождение мужчины неизвестно с 9 июня.
Как сообщается в паблике "Лиза Алерт", среди особых примет горожанина — борода и усы с рыжим оттенком.
Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.
С собой мужчина имел черную полуспортивную сумку.
Также в ориентировке сказано, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Комментарии
выглядит на все 40 с лишним