Фото: galagram.com
Пользователи сервиса Instagram по всему миру сообщили, что в его работе наблюдаются проблемы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения среди популярных интернет-ресурсов и операторов.
По данным портала, проблемы с работой сервиса наблюдаются в ряде европейских государств, в Северной и Южной Америке, в странах Азии. Россияне также столкнулись с техническими неполадками, в основном на проблемы c Instagram жалуются пользователи из Москвы.
Downdetector уточняет, что 26% пользователей Instagram испытывают проблемы со входом в аккаунт, 45% — трудности с загрузкой новостей, 27% жалуются на сбои при работе с веб-сайтом.
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